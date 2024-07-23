Новости часа: поступившие на службу в Москве контрактники получат выплату 1,9 млн рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поступившие на службу в Москве контрактники получат единовременную выплату в размере 1,9 миллиона рублей, сообщили в правительстве Москвы.

Мосгоризбирком утвердил перечень участков с использованием комплексов для электронного голосования, рассказал секретарь МГИК.

Строительство учебного корпуса в Большом Тишинском переулке завершат в 2025 году, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.