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Новости

23 июля, 16:00

Общество

Новости часа: от 5,2 млн рублей смогут получить контрактники из Москвы в первый год службы

Новости часа: от 5,2 млн рублей смогут получить контрактники из Москвы в первый год службы

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 24 июля

Москвичам рассказали, как распознать испорченный влагой автомобиль

От 5,2 млн рублей смогут получить контрактники из Москвы в первый год службы

Контрактники из Москвы получат за службу от 5,2 млн рублей за первый год

Новости регионов: большой смерч возник над морем в Сочи

Кассир вылил на себя молочный коктейль в одном из фастфуд-кафе на западе Москвы

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Новости регионов: спецслужбы предотвратили теракт в Белгороде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Военнослужащие по контракту в Москве получат от 5 миллионов 200 тысяч рублей в первый год, сообщили в правительстве Москвы.

На западе столицы капитально отремонтировали пассажирский причал Кутузовский, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Мосводоканал проведет Дни открытых дверей на старейшей станции водоподготовки Москвы, заявили в пресс-службе организации.

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