Новости часа: от 5,2 млн рублей смогут получить контрактники из Москвы в первый год службы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Военнослужащие по контракту в Москве получат от 5 миллионов 200 тысяч рублей в первый год, сообщили в правительстве Москвы.

На западе столицы капитально отремонтировали пассажирский причал Кутузовский, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Мосводоканал проведет Дни открытых дверей на старейшей станции водоподготовки Москвы, заявили в пресс-службе организации.