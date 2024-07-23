23 июля, 16:00Общество
Новости часа: от 5,2 млн рублей смогут получить контрактники из Москвы в первый год службы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Военнослужащие по контракту в Москве получат от 5 миллионов 200 тысяч рублей в первый год, сообщили в правительстве Москвы.
На западе столицы капитально отремонтировали пассажирский причал Кутузовский, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Мосводоканал проведет Дни открытых дверей на старейшей станции водоподготовки Москвы, заявили в пресс-службе организации.