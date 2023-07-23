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Общество

В России могут отказаться от массовой вакцинации против коронавируса

В России могут отказаться от массовой вакцинации против коронавируса

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В России могут отказаться от массовой вакцинации против коронавируса. В Минздраве считают, что в стране сформировался высокий уровень коллективного иммунитета и теперь достаточно прививать только людей из групп риска.

К уязвимым категориям относятся лица старше 18 лет, которые ранее не болели ковидом или не вакцинировались, лица старше 60 лет и те, у кого диагностированы хронические заболевания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
обществовидеоНикита Пименов
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