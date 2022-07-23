В Москве ожидают до плюс 32 градусов тепла

В Москву вернулась настоящая жара. По прогнозам синоптиков, днем город раскалится до плюс 32 градусов.

Объявлен оранжевый уровень опасности. Предупреждение действует с полудня до шести вечера. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.