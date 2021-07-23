Эксперт прокомментировал инциденты с детьми за рулем

В эфире телеканала Москва 24 с главным редактором журнала "За рулем" Максимом Кадаковым обсудили, нужно ли детей учить вождению с детства.

Ранее бывшего участника "Дома-2"Антона Гусева оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за того, что он посадил 8-летнего сына за руль автомобиля. Также депутат показал, как учит 10-летнюю дочь вождению с собакой на руках.

Эксперт прокомментировал эти инциденты и рассказал, сколько правил нарушили эти водители и есть ли статистика ДТП в похожих ситуациях. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.