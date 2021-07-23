Москвичам рассказали, кто и где может получить подарок за вакцинацию от COVID-19

Подарки за прививку от COVID-19 могут получить пожилые москвичи. Для них подготовили целый набор для поддержания здорового образа жизни и хорошего самочувствия.

В наборе есть витамины, приборы для измерения давления и пульса, косметика для ухода за кожей, таблетница и другие полезные вещи.

Получить его могут все люди старше 65 лет, которые сделают первую прививку от COVID-19 в период с 23 июня по 1 октября. После получения второго компонента в пункте вакцинации выдадут сертификат на получение подарка.

Там же расскажут, где его можно забрать. Сделать это можно в течение месяца после прививки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.