В ресторанах могут разрешить выбирать объем порций для сокращения отходов

Посетителям ресторанов могут разрешить выбирать объем порции.

Все дело в том, что часто люди не доедают блюда, которые заказали. В итоге продукты выбрасывают.

Возможность выбрать порцию поменьше позволит сократить пищевые отходы. Так считают в Союзе потребителей России. Письмо специалисты направили в Роспотребнадзор.

В настоящее время практика выбора объема порции есть в точках фастфуда.

В целом идея не нова. В Китае похожий закон уже работает. Более того, там могут попросить посетителя доплатить за утилизацию несъеденного. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.