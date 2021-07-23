Госпиталь для пациентов с COVID-19 в парке "Патриот" закроют 1 августа

Госпиталь для пациентов с коронавирусом в подмосковном парке "Патриот" закроют 1 августа. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Также глава Подмосковья добавил, что в области ежедневно прививаются 75–80 тысяч человек.