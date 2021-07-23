Темпы вакцинации в России выросли почти в 2 раза

Темпы вакцинации от коронавируса в России в целом выросли почти в 2 раза, но надо работать еще активнее. Это дело санитарных врачей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Особое внимание он обратил на борьбу с ковидом в регионах. Премьер поблагодарил Сергея Собянина, руководящего Госсоветом по противодействию коронавирусу, за работу с системой ОМС, которая обеспечивает всем необходимым клиники и больницы по стране. И обратил внимание на важность тестирования. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.