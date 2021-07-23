В некоторых районах Москвы начались дожди

В Москве начался дождь. В некоторых районах небо потемнело почти как ночью.

Зрители прислали видео из Лосиноостровского района. По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидаются сильные ливни. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.