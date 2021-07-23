Московские ЗАГСы возвращаются к прежнему режиму работы

В ЗАГСах Москвы отменили предварительную запись. Их возвращают к обычному режиму работы из-за улучшения ситуации с коронавирусам. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что ЗАГСы работали по предварительной записи с 15 июня из-за резкого роста заболеваемости в столице. За время действия этого режима, отделения оказали более 58 тысяч услуг. При этом многие вопросы решались онлайн или по телефону, что помогло сократить количество личных посещений. Теперь, когда заболеваемость пошла на спад, а 80% сотрудников ЗАГСов сделали прививки, в особых правилах больше нет необходимости.