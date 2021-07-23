В пятницу в Москве установится облачная погода с прояснениями

23 июля в Москве будет облачно с прояснениями. Жителей столицы ждет прохладный летний денек.

Температура немного ниже нормы. Воздух прогреется до +22 градусов. Возможны кратковременные дожди. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.