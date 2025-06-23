Температура воздуха 23 июня в Москве не поднимется выше 20 градусов

Северный воздух, пришедший в столицу, не дает вернуться лету – 23 июня температура в Москве не поднимется выше 20 градусов. Ожидаются дожди и низкая облачность, а атмосферное давление останется ниже нормы.

Ливней на этой неделе не прогнозируется, однако лето пока напоминает полярное. Во вторник, 24 июня, потеплеет до 23 градусов, но возможен порывистый ветер до 15 метров в секунду.

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