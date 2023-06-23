Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Четверть месячной нормы осадков выпала в некоторых районах Москвы. Часть улиц оказалась подтоплена. В городе дежурят 300 аварийных бригад и столько же единиц техники.

Балкон обрушился в Кривоколенном переулке в центре Москвы при реставрации дома. Обломки разбили два автомобиля, припаркованных рядом с домом. Люди при этом не пострадали. На месте происшествия работают городские экстренные службы.

Российские военные нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Об уничтожении цели сообщили в Минобороны.

Только 7% египетских пляжей при отелях оборудованы сетками от акул. Такие данные озвучили туроператоры. Это касается и популярной у туристов Хургады, где недавно акула напала на человека.

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