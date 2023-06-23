Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Новости часа: Небензя призвал Запад не дать Киеву организовать катастрофу на ЗАЭС

Эксперты рассказали, в каких случаях страховой полис не поможет отдыхающим

"Жизнь в большом городе": московская молодежь

До четверти месячной нормы осадков выпало в некоторых районах столицы 23 июня

Более 30% россиян заявили, что на работе конфликтуют из-за кондиционеров

В Москве впервые прошли торжественные церемонии со свадебным танцем

Синоптики рассказали о ливнях и грозе в Москве 23 июня

Новости часа: Роспотребнадзор рассказал о ситуации с очагами чумы на границе с РФ

Будущие контрактники рассказали, что идут служить в зону СВО, чтобы защитить детей

Четверть месячной нормы осадков выпала в некоторых районах Москвы. Часть улиц оказалась подтоплена. В городе дежурят 300 аварийных бригад и столько же единиц техники.

Балкон обрушился в Кривоколенном переулке в центре Москвы при реставрации дома. Обломки разбили два автомобиля, припаркованных рядом с домом. Люди при этом не пострадали. На месте происшествия работают городские экстренные службы.

Российские военные нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Об уничтожении цели сообщили в Минобороны.

Только 7% египетских пляжей при отелях оборудованы сетками от акул. Такие данные озвучили туроператоры. Это касается и популярной у туристов Хургады, где недавно акула напала на человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодапроисшествияза рубежомвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика