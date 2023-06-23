Минцифры РФ прорабатывает отказ от блокировки некоторых пиратских кинотеатров – СМИ

В Минцифры РФ хотят разблокировать сайты с пиратскими фильмами и сериалами, сообщили СМИ. Речь идет только о тех компаниях, которых в России нет официально, а также о фильмах, которых нет в прокате и они не представлены на легальных онлайн-сервисах.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство выделило 5,5 миллиарда рублей на замещение на российском рынке иностранных фильмов отечественными. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.