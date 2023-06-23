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Общество

Минцифры РФ прорабатывает отказ от блокировки некоторых пиратских кинотеатров – СМИ

Минцифры РФ прорабатывает отказ от блокировки некоторых пиратских кинотеатров – СМИ

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В Минцифры РФ хотят разблокировать сайты с пиратскими фильмами и сериалами, сообщили СМИ. Речь идет только о тех компаниях, которых в России нет официально, а также о фильмах, которых нет в прокате и они не представлены на легальных онлайн-сервисах.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство выделило 5,5 миллиарда рублей на замещение на российском рынке иностранных фильмов отечественными. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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