В Госдуме приняли во втором чтении проект, меняющий систему получения водительских прав

В России будут по-другому менять и выдавать водительские права. Поправки внесены в законопроект, который на данный момент одобрен во втором чтении.

Если его примут, то иностранцам свои права необходимо будет поменять на российские в первый год после получения вида на жительство или паспорта. Исключение есть для белорусов, имеющих ВНЖ.

При обмене зарубежных прав большинства категорий достаточно будет подтвердить только знание теории. А водителям грузовиков и автобусов придется сдавать внутренний экзамен в школах. Если стаж меньше года, то категорию на большой автобус, где свыше восьми сидячих мест, не дадут. Отдельно пропишут правила получения категорий для езды с прицепом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.