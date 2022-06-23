Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару

До плюс 30 градусов тепла обещают синоптики в Москве в ближайшие выходные. По их данным, на следующей неделе столбики термометров поднимутся еще выше. На небе при этом не будет ни облачка.

Метеоролог Никита Поповнин рассказал, надолго ли столь сильный зной пришел в столицу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.