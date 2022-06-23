Москвичам рассказали о погоде в выходные

Тридцатиградусная жара придет в Москву к выходным. При этом на следующей неделе может быть даже жарче.

Метеоролог Никита Поповнин рассказал, надолго ли столь сильный зной пришел в столицу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.