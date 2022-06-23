Синоптики заявили, что жара придет в столицу в эти выходные

Жара придет в Москву к выходным. Такой прогноз сделали в Гидрометцентре.

По данным метеорологов, температура может подняться до 30 градусов тепла, а в начале новой рабочей недели – еще выше. Жарко будет даже ночью – до 18 градусов. Это нетипично для Москвы.

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