Рестораны стали переписывать меню. Как рассказали владельцы заведений в Москве, им пришлось оперативно приспосабливаться к новым условиям и искать замену многим продуктам. Например, свежей красной рыбе и крабам из Японии. Трудности возникли и с импортом итальянской бакалеи.

Как изменились цены в ресторанах? Какие блюда пропали из меню? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.