Минтруд РФ спрогнозировал увеличение маткапитала на первенца

Минтруд РФ оценил размер материнского капитала на ближайшие три года. Как ожидается, в 2025 году выплата на первого ребенка может достигнуть 680 тысяч рублей, а на второго – 898 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда сообщает РБК.

Сейчас размер маткапитала на первенца – более 524 тысяч рублей, а на второго – 693 тысячи рублей, если семья не получала выплату на первенца, и 168 тысяч рублей, если получала. Увеличение размеров выплат рассчитано на основе прогноза темпов инфляции от Минэкономразвития. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.