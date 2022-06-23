Россияне смогут купить одежду ушедших из страны брендов – СМИ

Россияне смогут купить одежду из коллекций магазинов, ушедших из страны. Остатки будут продаваться в бюджетных сетях Familia и Off-price.

Покупатели смогут приобрести вещи из Zara, Massimo Dutti, Stradivarius, Mango и H&M, написали СМИ. Компании Familia и Off-price получили вещи с дисконтом до 90%, но на их прилавках цены станут выше, отметили источники.

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