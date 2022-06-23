В России впервые осудили электросамокатчика по уголовной статье

В России впервые осудили водителя электросамоката по уголовной статье. Жителю Тюмени дали год условно и лишили водительского удостоверения на два с половиной года за езду в пьяном виде.

О том, почему суд вынес такое строгое решение, – в эфире телеканала Москва 24.

