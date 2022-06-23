Матвиенко призвала отказаться от англицизмов

Хайп и кешбэк могут объявить вне закона. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о планах ввести запрет на англицизмы.

По мнению главы верхней палаты парламента, русский язык не стоит засорять словами неродного происхождения. Матвиенко отметила, что лучше подбирать аналоги из русской речи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

