В Москве зафиксировали рекордную для июня температуру

Температура в Москве в среду поднялась до +37,4 градуса. Это абсолютный рекорд для июня.

Многие москвичи спасаются в такую жаркую погоду у водоемов. Подробнее о том, где можно позагорать и искупаться, – в сюжете телеканала Москва 24.