В Москве выявили 6 534 новых случая заражения коронавирусом

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 6 534 новых случая COVID-19. Выздоровели за это время 3 670 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 2 323 человек, выписали при этом 1 856 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 17 594 новых случая коронавируса в 85 регионах. При этом в 2 770 (15,8%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 368 513 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Северная Осетия – Алания – 0,06%, Ямало-Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Ингушетия – 0,09%, Республике Адыгея – 0,1%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.