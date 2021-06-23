В Москве выявили 6 534 новых случая заражения коронавирусом

12:15
В Москве за последние 24 часа зафиксировали 6 534 новых случая COVID-19. Выздоровели за это время 3 670 человек, сообщает Оперативный штаб.
В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 2 323 человек, выписали при этом 1 856 пациентов.
За последние сутки в России подтвердили 17 594 новых случая коронавируса в 85 регионах. При этом в 2 770 (15,8%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.
Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 368 513 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Северная Осетия – Алания – 0,06%, Ямало-Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Ингушетия – 0,09%, Республике Адыгея – 0,1%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: