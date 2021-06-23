Москвичам рассказали, где этим летом можно подзаработать

В сезон отпусков многие отправляются на южные курорты не за красивым загаром, а за деньгами. Эксперты подобрали востребованные профессии.

Например, самые трудолюбивые сборщики чая в Краснодарском крае могут заработать до 90 тысяч рублей. Смена у таких работников начинается в 5 утра и длится примерно 8 часов.

Сборщики фруктов и ягод тоже могут хорошенько подзаработать. Если трудиться без выходных в месяц может выйти около 70 тысяч рублей. Те, кому южный климат не особо подходит, могут отправиться в Петербург. Одна из самых высокооплачиваемых сезонных работ там садовник. Обещают от 65 тысяч рублей, но могут и диплом о профильном образовании попросить. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.