В Ялте дворники в дореволюционной форме принесли присягу

Ялтинским дворникам пошили форму в дореволюционном стиле. Вопросом занимался лично мэр города.

По его задумке, дворники должны не только следить за чистотой, но и иметь полномочия квартальных, как было в царской России. В то время квартальные надзиратели были обязаны следить за порядком на вверенной им территории.

Теперь, летом, на дворников надели длинные юбки и фартуки. А зимой обещают выдать сюртуки и камзолы. Также 23 июня дворники принесли присягу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.