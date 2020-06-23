23 июня 2020, 16:15Общество
В Ялте дворники в дореволюционной форме принесли присягу
Ялтинским дворникам пошили форму в дореволюционном стиле. Вопросом занимался лично мэр города.
По его задумке, дворники должны не только следить за чистотой, но и иметь полномочия квартальных, как было в царской России. В то время квартальные надзиратели были обязаны следить за порядком на вверенной им территории.
Теперь, летом, на дворников надели длинные юбки и фартуки. А зимой обещают выдать сюртуки и камзолы. Также 23 июня дворники принесли присягу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.