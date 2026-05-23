Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 мая

Волна холода накроет Москву на следующей неделе. По словам синоптиков, 28 мая, в четверг, в столичном регионе может выпасть мокрый снег. Температура начнет понижаться с понедельника, 25 мая. К середине недели температура не превысит плюс 12–14 градусов.

Дом и баня загорелись в садовом товариществе "Лесное" в Троицке. Огонь перекинулся на соседний участок. Спасатели оперативно прибыли на место и потушили возгорание.

Профилактический рейд "Велокурьер" прошел в Москве. Сотрудники ГАИ следили за соблюдением правил дорожного движения велокурьерами. За время его проведения автоинспекторы составили более 4,5 тысячи административных материалов.

