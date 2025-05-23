23 мая, 17:15Общество
В Москве 23 мая стало самым жарким днем месяца
Пятница 23 мая стала самым жарким днем в столице с начала месяца – воздух прогрелся до 25,5 градуса. По прогнозам синоптиков, жаркая погода будет в выходные и в начале следующей недели.
В субботу, 24 мая, температура может подняться до 27 градусов, осадков не ожидается, влажность будет низкой, а атмосферное давление – повышенным. По словам специалистов, весь остаток мая окажется теплее климатической нормы на 4–5 градусов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.