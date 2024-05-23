Адвокат объяснил, какие штрафы могут выписать за срывание растений с городских клумб

Адвокат Виталий Ульяненко прокомментировал размер штрафов за срывание растений с городских клумб, так как эти растения не являются бесхозными. По его словам, если нарушитель имеет умысел подарить цветы, то это действие будет квалифицироваться как мелкое хищение. Наказание в этом случае – штраф в размере пятикратной стоимости сорванных цветов. В случае, если физическое лицо срывает с клумбы цветы стоимостью выше 2,5 тысячи рублей, то это будет квалифицироваться как уголовно наказуемое деяние.

Какие еще штрафы выписывают тем, кто обрывает цветы на клумбах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.