Адвокат прокомментировал размер штрафов за срывание растений с городских клумб

Адвокат Виталий Ульяненко прокомментировал размер штрафов за срывание растений с городских клумб, так как эти растения не являются бесхозными. По его словам, если нарушитель имеет умысел подарить цветы, то это действие будет квалифицироваться как мелкое хищение. Наказание в этом случае – штраф в размере пятикратной стоимости сорванных цветов.

Так, в Алтуфьеве молодой человек нарвал букет цветов с городской клумбы. Теперь мотоциклисту может грозить не только денежный штраф, но и 15 суток ареста.

Какие еще штрафы выписывают тем, кто обрывает цветы на клумбах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.