15:00Общество
"Актуальный репортаж": в РФ предложили ввести шестидневную рабочую неделю
В России могут ввести шестидневную рабочую неделю. С такой инициативой обратились члены Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в Минтруд. По мнению авторов инициативы, данная мера позволит повысить прочность экономики и сократить зависимость от импорта.
Идею о введении шестидневки раскритиковали в Российском союзе промышленников и предпринимателей. По их мнению, увеличение рабочей недели экономике не поможет и ухудшит ситуацию на рынке труда.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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