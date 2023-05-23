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Общество

"Актуальный репортаж": в РФ предложили ввести шестидневную рабочую неделю

"Актуальный репортаж": в РФ предложили ввести шестидневную рабочую неделю

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В России могут ввести шестидневную рабочую неделю. С такой инициативой обратились члены Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в Минтруд. По мнению авторов инициативы, данная мера позволит повысить прочность экономики и сократить зависимость от импорта.

Идею о введении шестидневки раскритиковали в Российском союзе промышленников и предпринимателей. По их мнению, увеличение рабочей недели экономике не поможет и ухудшит ситуацию на рынке труда.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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