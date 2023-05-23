15:00Общество
Пришедшие на пункт отбора контрактников в Москве рассказали о чувстве долга перед Родиной
Подобно узнать условия службы по контракту можно любым удобным способом. Например, поговорить с волонтерами, задать вопрос в чат-боте, позвонить по телефону горячей линии или прийти лично.
Кандидатов ждут в пункте отбора на улице Яблочкова, где им предстоит пройти собеседование и медосмотр. Там же сотрудники проверят и все документы. Пришедшие на пункт отбора говорят о том, что руководствуются желанием защитить страну. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.