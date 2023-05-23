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Пришедшие на пункт отбора контрактников в Москве рассказали о чувстве долга перед Родиной

Пришедшие на пункт отбора контрактников в Москве рассказали о чувстве долга перед Родиной

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Подобно узнать условия службы по контракту можно любым удобным способом. Например, поговорить с волонтерами, задать вопрос в чат-боте, позвонить по телефону горячей линии или прийти лично.

Кандидатов ждут в пункте отбора на улице Яблочкова, где им предстоит пройти собеседование и медосмотр. Там же сотрудники проверят и все документы. Пришедшие на пункт отбора говорят о том, что руководствуются желанием защитить страну. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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