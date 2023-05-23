В КПРФ предложили повысить налог для россиян с доходом более 10 млн рублей в год

Депутаты от фракции КПРФ предложили увеличить налоги для богатых. Они внесли законопроект о том, чтобы установить НДФЛ на уровне 30% для людей, чьи доходы выше 10 миллионов рублей в год. Таким образом, по их подсчетам, государственный бюджет будет получать дополнительно по 650 миллиардов рублей в год.

Однако в правительстве законопроект не поддержали. Там считают, что повышение ставки НДФЛ до 30% может привести к уходу зарплат в тень. А это значит, что в бюджет перестанут поступать даже те налоги, которые уже есть.

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