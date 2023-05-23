Будущие контрактники рассказали о поддержке близкими их решения отправиться в зону СВО

На улице Яблочкова продолжает работу пункт отбора на службу по контракту. Кандидатов там принимают с 09:00 до 20:00. Туда можно прийти просто за консультацией, где сотрудники и волонтеры помогут во всем разобраться, или сразу на месте подать документы.

"Я в прошлом военный, вышел на пенсию. В связи с последними событиями, решил поработать опять на своей бывшей работе. Родные относятся к решению положительно, что жена, что мать, отец. Все только за", – поделился один из добровольцев.

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