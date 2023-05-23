Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:45

Общество

Будущие контрактники рассказали о поддержке близкими их решения отправиться в зону СВО

Будущие контрактники рассказали о поддержке близкими их решения отправиться в зону СВО

"Атмосфера": 17 градусов ожидается в столице вечером 23 мая

Москвичам рассказали о погоде в столице 23 мая

Новости часа: украинца осудили на 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий РФ

Новости часа: в Москве началось благоустройство около станции МЦД-4 Поклонная

Температура воздуха зафиксируется на отметке 20 градусов в столице 23 мая

"Доктор 24": врачи рассказали о правилах сна

"Утро": москвичам рассказали о погоде 23 мая

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 95%

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 749 мм ртутного столба 23 мая

На улице Яблочкова продолжает работу пункт отбора на службу по контракту. Кандидатов там принимают с 09:00 до 20:00. Туда можно прийти просто за консультацией, где сотрудники и волонтеры помогут во всем разобраться, или сразу на месте подать документы.

"Я в прошлом военный, вышел на пенсию. В связи с последними событиями, решил поработать опять на своей бывшей работе. Родные относятся к решению положительно, что жена, что мать, отец. Все только за", – поделился один из добровольцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика