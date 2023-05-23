Совфед предложил снизить стоимость полиса ОСАГО для российских автомобилей

Полис ОСАГО может подешеветь. В Совете Федерации предложили снизить стоимость страховки для автомобилей, произведенных преимущественно из российских деталей.

Этот показатель оценивают в баллах. Например, кузов, сваренный на территории РФ дает 400 баллов, а использованный в производстве российский металл – 200. Скидку на ОСАГО предлагается давать в случае, если машина набрала 600 баллов.

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