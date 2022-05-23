Заморозки ожидаются в Подмосковье в ночь на 24 мая. В связи с этим Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности.

Столбики термометров местами могут опуститься до -2 градусов. В столице также будет прохладная погода. Однако, по прогнозам синоптиков, потепление придет и уже скоро.

Самым холодным днем в столичном регионе станет 24 мая, затем температура начнет повышаться. Максимум на этой неделе ожидается 19 градусов тепла.

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