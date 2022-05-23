Случаи оспы обезьян выявили в Шотландии и Дании. Еще четыре заболевших зафиксировано в Италии, 14 – в Португалии. Об этом заявили в местных службах здравоохранения.

Таким образом, число государств, куда проник вирус, превысило 15. ВОЗ ранее подтвердила 100 заболевших, еще около 30 под подозрением – врачи ждут результатов анализов.

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