Роспотребнадзор предупредил о рисках передачи оспы обезьян между людьми

Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Центробанк понизил курсы доллара и евро на 24 мая – 58,21 и 60,39 рубля соответственно.

Минэкономразвития РФ предлагает распространить кредитные каникулы на транспортные компании.

