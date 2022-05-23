Эксперт рассказал, может ли оспа обезьян привести к новой пандемии

Число подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в мире превысило 90. Об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

О том, может ли распространение инфекции привести к новой пандемии, рассказал председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.