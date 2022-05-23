В России подтвержденных случаев оспы обезьян пока нет.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что врачи могут выявить оспу и готовы к лечению пациентов, если подтвердится диагноз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.