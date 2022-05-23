Первые случаи заражения оспой обезьян зафиксированы в Шотландии и Дании

Новые случаи оспы обезьяны зафиксировали в Шотландии и в Дании, еще 14 заболевших выявили в Португалии. Об этом заявили в местных службах здравоохранения. Таким образом число государств, куда проник вирус, превысило 15.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее подтвердила 100 заболевших, еще около 30 под подозрением – врачи ждут результатов анализов. Данные еще будут обновляться в течение дня.

Сложившуюся ситуацию медики называют в высшей степени необычным событием. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.