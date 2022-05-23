ВОЗ зафиксировала 100 случаев заражения оспой обезьян

Около 100 случаев заражения оспой обезьян зафиксировала ВОЗ. Еще почти 30 человек находятся под подозрением в заражении вирусом.

Пока европейские страны вводят карантин, президент США заявил, что никакой необходимости повышать меры безопасности не видит. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.