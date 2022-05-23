"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 23 мая

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время, и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В понедельник, 23 мая, в столичном регионе ожидается переменная облачность и 13 градусов тепла.