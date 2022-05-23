Последний звонок прозвенит для 150 тысяч выпускников подмосковных школ 23 мая

Жители Домодедова поделились кадрами со школьной линейки. В Московской области 23 мая последний звонок звенит для 150 тысяч выпускников. Об этом сообщили в администрации региона.

Торжественные линейки уже заканчиваются, впереди еще неофициальная часть праздника. Через несколько дней 11-классники начнут сдавать экзамены. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.