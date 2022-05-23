В Британии рекомендуют изоляцию контактировавшим с больными оспой обезьян

Власти Британии рекомендовали всем, кто контактировал с зараженными оспой обезьян, отправляться на трехнедельный карантин. В Бельгии такая мера действует для заболевших. А президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не видит необходимости повышать требования безопасности.

Тем временем почти 100 человек заразились оспой обезьян в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это только подтвержденные случаи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.