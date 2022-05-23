Вирусолог рассказал, есть ли профилактика заражения оспой обезьян

Вирусологи по всему миру ждут результатов анализов еще 28 человек, у которых подозревают заражение обезьяньей оспой.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков рассказал, есть ли профилактика заражения оспой обезьян. Также эксперт оценил шансы широкого распространения этого вируса. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.