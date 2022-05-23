В российских аэропортах усилили санитарный контроль из-за оспы обезьян

В российских аэропортах усиливают санитарный контроль из-за оспы обезьян. Случаи заражения каждый день подтверждаются в новых странах.

По данным ВОЗ, заболевших этим вирусом уже около 100 человек. Но ученые никак не могут понять, каким образом он оказался в Европе.

Как защитить себя? Помогает ли вакцина? И дойдет ли оспа обезьян до России? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.