В Химках демонтировали знак "М" со стелы у ресторана McDonald’s

В Химках демонтируют гигантский знак "М" со стелы рядом с рестораном McDonald’s. Об этом сообщили очевидцы.

Ресторанная сеть была продана Александру Говору. Его компания управляла двумя десятки ресторанов по франшизе. Название McDonald’s теперь изменят. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.